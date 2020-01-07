İran'ın Kum kemtinde göndere çekilen kırmızı renkli bayrağın anlamı konuşuluyor

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran'da Şiiler için büyük öneme sahip Kum kentindeki Cemkeran Camisi kubbesine asılan kırmızı bayrağın 'uluslararası basında' bulduğu anlam tartışılıyor.

Kasım Süleymani suikastının hemen ardından göndere çekilen kırmızı renkli bayrak, uluslararası basın tarafından 'savaş ilanı' olarak yansıtıldı.

İran merkezli Tesnim haber ajansının bayrağın İran İslam Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Cemkeran Camisi kubbesine asıldığını duyurması birçok kişide İran'ın suikasta hızlı bir şekilde karşılık vereceği izlenimi uyandırdı.

10'uncu yüzyılda Hassan bin Maslah tarafından inşa edilen camii, her yıl on binlerce Şii'nin ziyaret edildiği kutsal bir mekân olarak kabul ediliyor

Alınması zorunlu intikam

Hürriyet'e konuşan Tahran merkezli bir araştırmacı, Cemkeran Camisi kubbesine asılan bayrağın 'alınması zorunlu olan intikam' anlamına geldiğini söyledi. Şiiler için yas ayı olan Muharrem'de de siyah ve kırmızı bayrak asıldığına dikkat çeken araştırmacı, bayrağın kültürel ve tarihi bir arka planı olduğunu ancak savaş ilanı olarak yorumlamanın doğru olmayacağını ifade etti.

İntikam alınana kadar gönderde kalacak

Haber ajansı İHA'nın hafta sonu geçtiği geçtiği haberde ise "İran geleneğine göre, Süleymani'nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak gönderde kalacak" ifadeleri yer almıştı.