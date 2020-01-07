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Ryan Babel'in yeni adresi belli oluyor

Galatasaray'ın yolların ı ayırmak istediği Ryan Babel, Ajax'la görüşme halinde.

Galatasaray, sezon başında Fulham'dan kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile yollarını ayırmak istiyor. Babel de, Onyekuru'nun transferinin ardından sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırma düşüncesinde.

'Galatasaray, Babel için bir miktar bonservis bedeli istiyor'
De Telegraaf, haberinde şu ifadelere yer verdi; "Ajax, Ryan Babel'i transfer etmek istiyor ve bu yönde ilk görüşmesini yaptı ancak Galatasaray, Babel için bir miktar bonservis bedeli istiyor."

Menajeri konuştu
Babel'in menajeri Winny Haatrecht, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, Ajax'ın Hollandalı futbolcuyu 6 aylık kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini doğruladı.

Yaptıkları 'pes' dedirtti
Bilindiği üzere Babel, daha önce alacaklarının gecikmesinden dolayı sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etmişti. Hollandalı futbolcu dün ise sosyal medya hesabından Galatasaray ibaresini kaldırmıştı.

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