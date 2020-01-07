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Sony Xperia 5 Plus tasarımı ortaya çıktı

CES 2019 tüm hızıyla devam ederken, akıllı telefon sektöründe yeni sızıntılar karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Xperia 5 ile benzer bir tasarıma sahip olan cihazın alt ve üst çerçeveleri daha iyi. Bu sayede 6.6 inç büyüklüğünde bir OLED ekrana ev sahipliği yapan telefonun kalınlığı 8.1 mm olduğu, kamera çıkıntısı dahil edildiğinde ise 9.3 mm.

Önceki model ile benzer şekilde parmak izi okuyucu sağ taraftaki güç düğmesine entegre edilmiş durumda.

Kamera deklanşör düğmesine de yer verilen telefonun solunda SIM kart yuvası bulunurken, alt tarafta USB-C portu yer alıyor. Xperia 5’de 3.5 mm kulaklık girişi yoktu, ancak Plus modelinde Sony bu konuda geri adım atmış gibi görünüyor.

Ön taraftaki kamera çözünürlüğü 8 Megapiksel

Xperia 5 Plus’ın ön tarafta 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alırken, arka tarafta ToF sensörünün de dahil olduğu dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Sony’nin bu yeni telefonunun Snapdragon 865 işlemciden güç alması bekleniyor.

Tanıtım tarihi konusunda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Xperia 5’i geçtiğimiz Eylül ayında tanıtan teknoloji devinin Xperia 5 Plus modelini önümüzdeki ay Mobil Dünya Kongresi 2020 etkinliğinde tanıtma ihtimali oldukça yüksek.

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