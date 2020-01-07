HABER /  YEREL

Ankara'da PKK'ya ilaç temin edilen kişiler yakalandı

ANKARA'da terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, terör örgütlerine ilaç temin ettikleri öne sürülen iki şüpheli yakalandı.

Murat Ş'nin Altındağ ilçesinde Hasan B'ye ait eczaneden temin ettiği ilaçları terör örgütlerine gönderdiğine ilişkin ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Hasan B. ve Murat Ş. gözaltına alındı.

Murat Ş'nin aracında yapılan aramada çeşitli markalarda antibiyotik ve antidepresan ile kanser, epilepsi ve diyabet tedavisinde kullanılan 72 bin 758 hap ele geçirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan gizli toplantıda söyledi Kanal İstanbul talimatı
Yargı sisteminde büyük değişiklik! Savcı muhtemel cezanın yarısını önerecek
Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham çıktı! Çok sayıda ölü var
Burak Yılmaz'dan 'Arda Turan Beşiktaş'a gidecek' iddiasına yanıt
İran'ın Kum kemtinde göndere çekilen kırmızı renkli bayrağın anlamı konuşuluyor
MHP'li Oktay Vural ABD'li senatörün mesajını paylaştı herkesi uyardı
ÖNCEKİ HABERLER
Karında şişlik ve üst kısımda ağrı karaciğer kanserinin en önemli belirtileri!
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır MEB ilkatama ekranı
Sony Xperia 5 Plus tasarımı ortaya çıktı
Rogerio Thuram Konyaspor'da
Sabiha Gökçen Havalimanı doldu taştı büyük yoğunluk
3 aylar ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor Diyanet takvimi
Yorumlar