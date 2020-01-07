Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham çıktı! Çok sayıda ölü var

İRAN 'dan bir son dakika acı haber geldi. İran'ın Kirman kentinde Kasım Süleymani için düzenlenen törende izdiham çıktı. İzdihamda 35 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Sıcak gelişmeler var. Ölü sayısı her an artabilir.

Süleymani'nin cenazesi, Başkent Tahran'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kirman'a gönderildi. Cenaze sabah saatlerinde Kirman Havalimanı'na ulaştı.

35 ölü 48 yaralı var

Kirman'da cenaze töreninin yapılacağı alanda şehir merkezinden ve çevre bölgelerden çok sayıda katılım gerçekleşti. Katılımın büyük olması sebebiyle büyük bir izdiham çıktı. Anadolu Ajansı izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiğini 48 kişinin yaralandığını duyurdu..

Ne teslim ne münazara intikam istiyoruz

Şehrin bayraklarla kan kırmızı bir renge büründüğü belirtilirken İran halkı bölgede ''Ne teslim ne münazara intikam istiyoruz'' sloganları atıyor.

Defin işleminin ne zaman olacağı belli değil

Yoğunluk nedeniyle defin saatinin ne zaman olacağı tam belirtilemezken cenaze namazına hem siyasi hem de askeri isimler katılacak. Törene katılan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami gerçekleştirdiği konuşmasında intikam vurgusu yaptı.