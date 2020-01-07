HABER /  DÜNYA

Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham çıktı! Çok sayıda ölü var

İRAN 'dan bir son dakika acı haber geldi. İran'ın Kirman kentinde Kasım Süleymani için düzenlenen törende izdiham çıktı. İzdihamda 35 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Sıcak gelişmeler var. Ölü sayısı her an artabilir.

Süleymani'nin cenazesi, Başkent Tahran'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kirman'a gönderildi. Cenaze sabah saatlerinde Kirman Havalimanı'na ulaştı.

35 ölü 48 yaralı var

Kirman'da cenaze töreninin yapılacağı alanda şehir merkezinden ve çevre bölgelerden çok sayıda katılım gerçekleşti. Katılımın büyük olması sebebiyle büyük bir izdiham çıktı. Anadolu Ajansı izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiğini 48 kişinin yaralandığını duyurdu..

Ne teslim ne münazara intikam istiyoruz

Şehrin bayraklarla kan kırmızı bir renge büründüğü belirtilirken İran halkı bölgede ''Ne teslim ne münazara intikam istiyoruz'' sloganları atıyor. 

Defin işleminin ne zaman olacağı belli değil

Yoğunluk nedeniyle defin saatinin ne zaman olacağı tam belirtilemezken cenaze namazına hem siyasi hem de askeri isimler katılacak. Törene katılan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami gerçekleştirdiği konuşmasında intikam vurgusu yaptı.

İlgili Haberler
İran'ın askeri gücü ne kadar? ABD'nin İran'ı kuşatan üslerine bakın Hamaney'in danışmanı CNN'de tehdit etti: Askeri tesisleri hedef alacağız
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kasım Süleymani cenazesi! Kirman'da izdihamdan toprağa verilemiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi
İran ABD için 13 intikam senaryosu hazırladı! 'ABD için tarihi kabus olacak'
YÖK'ten yerli otomobil hamlesi! Doktoralı mühendis yetiştirecek
Libya Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi'nden Türkiye'yi kızdıracak açıklama!
Hafter milisleri sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi
Ahmet Davutoğlu'yla ilgili olay iddia! Hillary Clinton tarafından yanıltıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de yüzler gülüyor
Engelli maaşı ödemesi ayın kaçında ocak ayında kaç para oldu?
Ek ders ücreti 2020 ne kadar oldu sözleşmeli öğretmen ek ders parası
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın acı günü Meral Akşener'den başsağlığı paylaşımı
Rusya Suriye'den Libya'ya paralı asker gönderdi
Neslihan Doğrusöz Sevda Demirel aşkı belgelendi elele ilk poz
Yorumlar 8 yorum