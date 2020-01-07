Kasım Süleymani cenazesi Kirman'da izdihamdan toprağa verilemedi
KİRMAN'daki Kasım Süleymani'nin cenaze töreninden son dakika haberleri geliyor. Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham çıktı ve çok sayıda kişi öldü. Cenaze gömülemedi.
ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani memleketinde toprağa veriliyor. Günlerdir kent kent dolaştırılan cenazesi bugün doğduğu kent olan Kirman'a getirildi. Kasım Süleymani'nin cenazesine eşi benzeri olmayan bir katılım gerçekleşti. İzdiham çıkınca Süleymani'nin cenazesi gömülemedi. İran yönetimi cenazeyi toprağa vermeyi ileri bir tarihe erteledi.
Ölü ve yaralılar var : Kirman'a akın eden İran halkı Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdihama sebep oldu. Gelen son dakika haberleri göre 40 kişi öldü 200'den fazla yakın yaralı var. Ölenlerin sayısının daha da artabileceği bildiriliyor. İran kaynaklarının geçtiği haberlere göre Kasım Süleymani'nin cenazesi törenine 7 milyon kişi katıldı.
Cenazesi gömülemedi: Kasım Kirmani'nin cenazesinin saat 12.00 civarında toprağa verilmesi bekleniyordu. Ancak izdihamda ölümler olunca İran yönetimi cenazeyi toprağa vermekten vazgeçti. Kasım Süleymani'nin cenazesinin ilerleyen günlerde defnedileceği bildirildi. Cenazenin ne zaman toprağa verileceğine ilişkin bir tarih verilmedi.