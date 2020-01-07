İran'ın askeri gücü ne kadar? ABD'nin İran'ı kuşatan üslerine bakın

İran'ın ne kadar askeri var? : İran ordusunda 523 bin aktif personel olduğunu tahmin ediliyor. Bunların 350 bini ordunun ana gövdesinde, 150 bini Devrim Muhafızları'nda, 20 bini ise Devrim Muhafızları'nın donanma birliklerinde bulunuyor. Devrim Muhafızları, Besiç milis güçlerini de kontrol ediyor. Gönüllülerden oluşan bu birlikler ülke içindeki isyanları bastırıyor. Besiç milislerinin de yüz binlerce milisi mobilize etme gücü var.