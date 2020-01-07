İran'ın askeri gücü ne kadar? ABD'nin İran'ı kuşatan üslerine bakın
İRAN ile ABD gerilimi zirveye ulaşırken savaş sesleri yükseliyor. Peki ABD'nin bölgede ne kadar askeri üssü var? İran'ın silah gücü ne kadar, füzelerinin menzilleri nerelere ulaşıyor. İşte ABD üsleri ve İran'ın askeri gücü:
ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran intikam alacağını açıkladı. Dünyanın süper gücü olarak tanımlanan ABD ordusu karşısında İran'ın ne kadar şansı var? Füzeleri ve nükleer silah denemeleri ile bilinen İran hiç de yabana atılacak bir düşman değil. ABD ise 11 ülkeye konuşlandırdığı üsleri ile İran'ı adeta ablukaya almış durumda. Önce İran'ın askeri gücü hakkında bilgi verelim:
İran'ın ne kadar askeri var? : İran ordusunda 523 bin aktif personel olduğunu tahmin ediliyor. Bunların 350 bini ordunun ana gövdesinde, 150 bini Devrim Muhafızları'nda, 20 bini ise Devrim Muhafızları'nın donanma birliklerinde bulunuyor. Devrim Muhafızları, Besiç milis güçlerini de kontrol ediyor. Gönüllülerden oluşan bu birlikler ülke içindeki isyanları bastırıyor. Besiç milislerinin de yüz binlerce milisi mobilize etme gücü var.
İran'ın füzeleri : İran'ın füzeleri ordusunun önemli bir parçası. ABD Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı bir rapora göre İran, Orta Doğu'da en fazla füzeye sahip olan ülke. Bunların çoğu kısa ve orta menzilli. İran kıtalar arası balistik füze yapmaya da çalışıyor.
İran'ın elindeki füzeler ve menziller: İran'ın elinde hali hazırda kendi imzasını taşıyan, farklı menzillerde 6 önemli füze bulunuyor. Bu füzelerden Şahab 3 en geniş menzile sahip. Füze Avrupa'ya kadar uzanan bir menzile sahip. Şahab 3 ile bilirlikte Kıyam ve Zülfikar füzeleri İsrail'i de hedefinin içinde tutuyor.