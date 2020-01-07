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İstanbul Valiliği açıkladı! Öğrenciyi darp eden polis açığa alındı

İSTANBUL Üniversitesi'nde çıkan yemek krizin ardından öğrencilerin düzenlediği protestolu eylemde bir öğrencinin polis memuru tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Polis memuru açığa alındı. Valilikten açıklama geldi.

Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün önünde öğrencilerin kampüste yemeklerin tek öğüne düşürülmesini protesto ettikleri gösteride bazı öğrencilerin darp edildiği iddia edilmişti. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu şekilde:

Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü önünde 2 Ocak 2020 tarihinde toplanan yaklaşık 200 kişilik gruba İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince eylemin sona erdirilmesi çağrısında bulunulmuştur.

Grup üyelerinin ısrarla gösteriye devam etmesi ve güvenlik güçlerine fiili mukavemette bulunmaları üzerine, tarihi ana kapı önüne set çekilmek suretiyle olaya müdahale edilmiştir.

Yaşanan olay nedeniyle 3 Ocak 2020 tarihinde derhal soruşturma başlatılmış, 1 polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.

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