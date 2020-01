Emre Kılınç'tan yıllar sonra Galatasaray itirafı

Emre Kılınç, "Boluspor'dayken Galatasaray'a transferinin 50 bin avro fark için gerçekleşmediği iddia edilmişti. Bu doğru muydu?" sorusu üzerine, transferiyle ilgili 2017'de yaşanan süreci anlattı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 37 puanla lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un yıldız ismi Emre Kılınç, Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ligde ilk yarının beklediklerinden çok daha iyi geçtiğini ifade eden Emre, "Kampa başladığımızda askerden yeni gelen arkadaşlarımız da aramızda yoktu. Ben vardım, Mert Hakan vardı, Aaron gelmişti, Fatih, bir de Erdoğan vardı. Fatih geçen sene fazla oynamadı, Mert sakatlığı atlatmıştı fazla oynamadı, Erdoğan çok şans bulmuyordu, Aaron alt ligden geldi. Geçen seneden düzenli oynayan bir tek ben vardım diyebilirim. Öyle bir kadromuz vardı." diye konuştu.

"Askerde gelen 3-4 arkadaşımız oldu, onlarla birlikte biraz toparlar gibi olduk ama o kadronun buralara geleceğini... O an '37 puan toplayacaksınız' deseler belki biz bile 'şaka mı yapıyorsunuz' diyebilirdik." ifadelerini kullanan Emre, şöyle devam etti:

"Çünkü o kadar sıkıntılı bir süreçle başlamıştık. Ama Allah'a şükür, o süreçlerin hepsini çok iyi atlattık. Kırılma anları oldu, o kırılma anlarını çok iyi atlattık. Sonuçta buralardayız. Buraların önemini, buralarda kalmanın kolay olmadığını, buralara gelmenin kolay olmadığını da biliyoruz. Yakaladığımız noktayı kaybetmemek için de elimizden geleni yapıyoruz. İki saat antrenman yaptık, hala devam edecektik, hocalar zorla antrenmanı bitirdiler. Öyle bir ekibimiz var, çalışmayı çok seviyoruz, birlik olduk, hep beraber aynı şeyi düşünüyoruz, arkadaşlığımız inanılmaz iyi. Bazen antrenmanlarda ufak tefek sürtüşmeler çıkıyor, o da sadece hırstan. İdman bittikten sonra aramızda en ufak bir sıkıntı dahi olmuyor. Biz buralara kolay gelmedik, buraların değerini de biliyoruz. İnşallah ikinci devrede bu şekilde devam etmek istiyoruz."

"Şampiyonluk lafı çok büyük"

Sivasspor'un şampiyonluğundan bahsetmek için çok erken olduğunun altını çizen Emre şöyle konuştu:

"Şampiyonluk lafı çok büyük bir laf, şu an için çok erken. Son 5 hafta kalsa bunlar belki çok net konuşulabilir. En son geçen sene Kasımpaşa ligin ilk yarısını çok iyi şekilde bitirmişti. Ligin ikinci yarısında çok büyük sıkıntı yaşamışlardı. Bizim öyle bir sıkıntı yaşayacağımızı Allah'a şükür düşünmüyorum ama şu an şampiyonluktan bahsetmek için çok erken. Biz kendi aramızda acaba olur mu diye tabii ki konuşuyoruz ama önemli olan maç maç gitmek. Lig maçından da önce önümüzde Malatya maçı var. Şu an sadece ona odaklandık. Ondan sonra Beşiktaş maçımız var. Tekrar Malatya, sonra Rize ile oynayacağız, çok sıkışık bir programımız var, bu sıkışık program bizi çok iyi yerlere getirebilir. Kötü giderse, Allah korusun her şey bir anda yerler bir olabilir. Mental ve fiziksel olarak en iyi durumda olmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk şu an için belki hayal değil, önceden hayaldi ama şu an için belki ufukta olabilir mi diye düşünüyoruz ama bunun sözünü şu an kimse veremez. Büyük takımlar bile şampiyonluk sözü veremez. İnşallah sezon sonu şampiyon olursak, o zaman konuşuruz, bugünleri hatırlarız."

Şampiyonluk yolunda birçok takımın iddialı olduğunu aktaran Sivassporlu futbolcu, "Tek bir kulüp söyleyemem, şu an Başakşehir çok iyi oynuyor, Trabzonspor'un yapılanması çok iyi. Diğer kulüplerden bahsetmek bile istemiyorum. Üç büyükler, en tecrübelileri onlar. Galatasaray'ın geçen sene arkadan gelip nasıl şampiyon olduğuna şahit olduk. O yüzden 4 puan hiçbir şey. Her zaman bu farkı koruyamayabiliriz ama en azından yukarılarda kalmamız lazım ki son ana kadar bu işi götürmemiz açısından. Çünkü 8 puanlık farkı kapatan bir kulüp 4 puanı kapatır. Diğer kulüpler de hepsini yapabilecek potansiyele sahip kulüpler. Çünkü biz onlarla kıyaslandığımız zaman devede kulak kalırız. En büyük rakibimiz şu an için kendimiziz. Bizim kendi kapasitemizin üzerine çıkmamız gerek ki o kulüplerle yarışabilelim." değerlendirmesinde bulundu.

"Sadece Sivasspor'a odaklandık"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın "Emre ve Mert Hakan'ın (Yandaş) bir yere gitme şansı yok." sözleri ve hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili Emre, "Burada söz bizde değil. Bizim için transfer tamamen çok uzak bir olasılık. Çünkü bizim ayrılmak gibi bir hedefimiz yok. Yönetim 'Kardeşim biz şu kulüple anlaştık, sizi sattık, görüşmelere başlarsın.' diyene kadar bizim ne bir kulüple görüşmemiz olur... Kendi adıma konuşuyorum, aynı zamanda Mert Hakan adına da konuşuyorum, çünkü çok yakın arkadaşım, bunda da bir sakınca görmüyorum. İkimiz için de aynısı geçerli, hiçbir kulüple görüşmüyoruz, sadece Sivasspor'a odaklandık. Kulübümüz olur da bize 'sizi satıyoruz' derse ancak ondan sonra bizim görüşme hakkımız var. O zamana kadar her şeyimizi kafa olarak da fiziksel olarak da Sivasspor'a adamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek Emre, "Sivasspor'dan sözleşme uzatma teklifi aldınız mı, aldıysanız, kararınız ne olacak?" sorusuna da "Görüşmelerimiz oldu, bunlar belki daha sonra da olacaktır ama kulüp bizi hiçbir konuda sıkmıyor. Herkes her şeyin farkında. Burada önemli olan bizim kafa olarak da rahat olmamız, yönetim de bunun farkında ki bunlar futbolun içinde olan olaylar. Sözleşme uzatabiliriz, sözleşme biter ayrılabiliriz de. Bunlar futbolun içinde olağan şeyler. Büyütülecek bir şey olacağını da düşünmüyorum. Sözleşme uzatmayıp sezon sonu helalleşiriz gideriz, bunda da büyütülecek bir şey yok. Bu Avrupa'nın bütün ülkelerinde gerçekleşen bir olay. Önemli olan sözleşmemizin bitiş tarihine kadar bizim burada her şeyimizi yüzde 100 vermemiz. Biz de karakter olarak o yapıdayız, her şeyimizi son ana kadar vereceğiz." cevabını verdi.

Emre, "Sivasspor'a şampiyonlukla veda etmek ister misin?" sorusunu ise, "İnanılmaz mutluluk olur; şampiyonlukla veda, şampiyonlukla burada kalmak. Şampiyonluk içerisinde geçen her şey inanılmaz olur." şeklinde yanıtladı.

"Beşiktaş inanılmaz bir deplasman"

Emre Kılınç, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Beşiktaş inanılmaz bir deplasman. Orada kazanmanın bize inanılmaz bir hava katacağını düşünüyorum. İlla kazanacağız diye bir şey yok, yenilmesek de avantajlı olan taraf biziz, 4 puan fark var, en fazla berabere kalırız 2 puana düşer. Önemli değil. Bizim için önemli olan bu ortamımızı ve öz güvenimizi kaybetmemek. Sadece bir maçın bizi çok fazla geriye atacağını düşünmüyorum. Bundan sonra kötü devam etmesi bizi geriye atabilir. En fazla bir maç kaybettik, diye düşünebiliriz. Bütün planlarımız kazanmak üzerine, kazanabileceğimizi de gösterdik. İlk yarıda içerideki maçı 3-0 kazandık, o maçta 5-6 da olabilirdi. Çok kaçırdık. Bu maç da öyle bir maç olacak. Onlar için de bizim için de önemi inanılmaz."

Galatasaray'a gerçekleşmeyen transferi

Emre Kılınç, "Boluspor'dayken Galatasaray'a transferinin 50 bin avro fark için gerçekleşmediği iddia edilmişti. Bu doğru muydu?" sorusu üzerine, transferiyle ilgili 2017'de yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Tam gerçekten içeriğini ben de bilmiyorum. Çünkü kulüp anlaştı, ben kulüple feshetmeye gittim. Galatasaray, Boluspor ile anlaştıktan sonra kulüpten beni aradılar. Adapazarlıyım, dönüşte 'Sapanca'da oturup görüşebilirsin' dediler. Orada Cenk (Ergün) ağabey vardı, şimdi kulüpten ayrıldı galiba, onunla görüşmüştük. Her şey bitti demişlerdi. Ben de çok memnun olmuştum. Tabii ki de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden... Sonra başkan bir anda geldi 'Gençlerbirliği ile anlaştım' dedi. Dedim ben nereye gidiyorum, anlamadım. Galatasaray diyorduk Gençlerbirliği oldu. Herhalde onların kiralık olarak istediği iki oyuncuyu Galatasaray bırakmak istemedi, yanlış hatırlamıyorsam. Üzerine para da istemiş olabilirler. Galatasaray'ın teklif ettiği oyuncuları bizim kulüp beğenmemiş. Dönüşte yolda gelirken de Gençlerbirliği ile anlaşmış. Ne kadar çabuk anlaşmış, nasıl oldu bilmiyorum ama... Ondan sonra Gençlerbirliği de olmamış tabii. Bu belki kırılma anı olabilir, ben farkında olmayabilirim. Belki gitseydim hazır olmayabilirdim, çünkü o sene daha yeni yeni profesyonel oynamaya başlamıştım. Oradan Sivas'a geldim. Yaptığım hiçbir seçimden pişman değilim. Şu an buradayım ve çok da mutluyum."

Milli futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki şansını, "Ben çok fazla forma şansı bulamadım ama o ortamın içerisinde bulundum. Kadroda bulundum, sonradan oyuna girdiğim maçlar da oldu. Orada bulunmak inanılmaz bir duygu. Oranın kıymetini herkes biliyor, hepimiz açız. Böyle bir şampiyonaya katılmak hele ki bu yaşlarda inanılmaz bir tecrübe olacak. İnşallah ben de kadroda olabilirsem çok mutlu olurum. Kim olursa olsun orada başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü ülke olarak çok istiyoruz. Herkes arkamızda. İnşallah yanılmayız, kimseyi de yanıltmayız." sözleriyle değerlendirdi.

"Seçme hakkım olsa İspanya Ligi'ni seçebilirim"

Avrupa'da futbol oynamayı çok istediğini dile getiren Emre, "Avrupa'da yaşamaktan ziyade, benim Avrupa'da oynamak gibi inanılmaz bir hayalim var. Şu an kafamda buradan sonrası ile ilgili bir plan yok. Hepimizin böyle bir hayali var ama ne olacağını inanın ben de şu an bilmiyorum. Hakkımızda hayırlısı." diye konuştu.

Emre Kılınç, Avrupa'da futbol oynamak istediği lig ve desteklediği takımla ilgili de şunları kaydetti:

"Atmosferini sevdiğim İspanya ligi olabilir. Daha çok teknik kapasiteye dayalı bir oyun oynanabiliyor. Oyuncular daha çok teknik kapasitesi yüksek oyuncular oluyorlar, oyun içinde boşluklar daha fazla oluyor. Seçme hakkım olsa İspanya Ligi'ni seçebilirim. İklimi de bizim ülkemize yakın. Messi'den dolayı Barcelona'yı çok destekliyorum. En beğendiğim futbolcu. O yüzden Barcelona'ya karşı çok sıcak kanlıyım ama oralar bizim için şu an çok ileri seviyeler. Avrupa'da İspanya ligi, takım olarak da söylersek Barcelona diyebilirim."