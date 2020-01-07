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Deprem Diyarbakır'ı salladı! AFAD depremi son dakika olarak duyurdu

AFAD depremi son dakika olarak duyururken, depremin merkez üssünün Diyarbakır'ın Sur ilçesi olduğu belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem 3.2 olarak açıklandı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu. Kısa süreli panik yaratan depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.

AFAD'ın ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitelerinde yer alan son depremler ise şöyle:

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