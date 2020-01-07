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Uyuması için balkona bırakılan bebek donarak öldü

Rusya'da, ailesi tarafından açık havada uyuması için balkona bırakılan 7 aylık bebek donarak hayatını kaybetti.

Rusya'nın Khabarovsk bölgesindeki Nikolayevsk-on-Amur kentinde, ailesi tarafından açık havada uyuması için pusetinde balkona bırakılan 7 aylık bebek, eksi 7 derecedeki soğuk havaya 5 saat boyunca maruz kalması sonucu donarak yaşamını yitirdi.

Bebeğin ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bebek ve çocukların yalnız başına dışarıda bırakılmaması ve soğuk havaya karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

Bebeklerin daha iyi uyuduğu düşünülüyor 

Finlandiya ve Norveç gibi bazı ülkelerde kış aylarında bile soğuk havada bebeklerin daha iyi ve uzun uyuduğu düşünülüyor. Soğuk havada uyuyan çocukların solunum yolu hastalıkları ve soğuk algınlığına daha az yakalandığına inanılıyor.

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