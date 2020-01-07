Vladimir Putin Suriye'de Beşar Esad'la görüştü

ORTADOĞU 'da son dakika sıcak gelişmeler üst üste yaşanıyor. ABD ve İran arasında büyük bir gerilim yaşanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'ye bir son dakika ziyareti gerçekleştirdi. Putin'in İstanbul ziyareti öncesinde böyle bir gelişmenin yaşanması dikkat çekti.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım’ın açılışı için Türkiye’ye gelmesinden hemen önce Suriye’yi ziyaret etti. Putin, Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad ile bir araya geldi. Putin'in İstanbul'a gelişi öncesinde böylesine kritik bir ziyaret düzenlemesi dikkat çekti.

Kremlin'den açıklama geldi

Suriye temaslarıyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Vladimir Putin, havalimanından Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye grubunun karargâhına doğru yola çıktı, Şam’ın caddelerinden geçti" dedi. "Karargahta Putin’i Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıladı" bilgisini veren Peskov, ekledi: "İki lider, askeri yetkililerin ülkenin çeşitli bölgelerindeki durumla ilgili raporlarını dinledi."

Putin yarın İstanbul'a geliyor

Putin yarın İstanbul'a geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin 2020 yılının ilk yüz yüze temasını gerçekleştirecek. Ziyaretinin nedeni Türk Akımı Projesi'nin açılışı ama iki lideri bölgesel konuların da konuşulacağı yoğun bir gündem bekliyor.

Birçok konu masaya yatırılacak

Erdoğan ve Putin, Libya'dan İdlib'e,Berlin Zirvesi'ne ve Ortadoğu'da yükselen tansiyona kadar birçok konuyu masaya yatıracak. İki lider Libya'daki son durumu masaya yatıracak. Türkiye ve Rusya, Libya konusunda farklı yaklaşımlara sahip. Türkiye BM Destekli Ulusal Mutabakat Hükümetini desteklerken Rusya Wagner şirketi aracılığıyla meşru hükümete savaş açan Hafter'i destekliyor. Görüşmede Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi ve Wagner şirketinin varlığı ele alınacak.

Libya için Berlin Zirvesi

Libya için düzenlenecek Berlin Zirvesi ve Libya'da ateşkes konusu da liderlerin gündeminde. Berlin Zirvesine katılım üst düzey olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması da gündeme gelecek. Alman Şansölye Merkel, Berlin Zirvesi için hem Putin hem Erdoğan ile telefonda görüştü. Türkiye ve Rusya'ya zirve öncesi bir ziyaret planlıyor.

İdlib'de rejimin artan saldırıları

İdlib'de rejimin artan saldırıları liderlerin bir diğer gündemi. Türkiye rejimin saldırılarını durdurması ve İdlib'de kalıcı bir ateşkes çağrısı yapıyor. Türkiye bu kapsamda Moskova'ya bir heyet göndermişti. Rusya, ateşkes için elimizden geleni yapacağız demişti. Ancak, hala ilan edilmeyen ateşkes Erdoğan - Putin görüşmesinde bir kez daha ele alınacak.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Ortadoğu'da yükselen tansiyon da masaya yatırılacak konular arasında. Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin ziyareti öncesi MİT Başkanı Hakan Fidan ve İran Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüşmüş, tansiyonun düşürülmesi için adımları ele almıştı. Erdoğan ve Putin'in Ortadoğu'daki son durumun da değerlendirmesini yapması bekleniyor.