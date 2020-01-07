Kasım Süleymani'nin cenazesi Ayetullah Humeyni'nin cenazesini akla getirdi

İran'da bu tarz vakalar ilk değil

Geçmiş tarihlere baktığımızda ülke için önemli olduğu düşünülen isimlerin cenaze törenlerinde yaşanan izdiham sonucu, birçok kişi yaşama veda etmişti.Bunlardan ilk akla gelen ise 3 Haziran 1989 tarihinde vefat eden Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreninde yaşananlar..