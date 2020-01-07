Ekrem İmamoğlu annesi vefat eden Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi vefat eden Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun cenazesine katıldı. İmamoğlu, Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi.

Esenler Belediye Başkanı, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'nun bugün en acı günüydü. Göksu annesini Hakk'a uğurladı.

İmamoğlu sarılarak başsağlığı diledi

Cenaze törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Göksu'yu en acı gününde yalnız bırakmadı. İmamoğlu, siyasetteki rakibi Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi. İmamoğlu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu’nun annesi Fatma Göksu'yu Birlik Mahallesi Hacı Emsal Avcı Taş Camii'nden son yolculuğuna uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet, belediye başkanımız @mt_goksu'ya ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. pic.twitter.com/6dc5xJUh54 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 7, 2020

Davutoğlu da katıldı

Ak Parti'den olaylı bir şekilde istifa ederek yeni kurduğu Gelecek Partisi'yle siyaset sahnesinde yoluna devam eden Ahmet Davutoğlu ve İzmir Millet vekili Binali Yıldırım da cenazeye katılanlar arasındaydı.