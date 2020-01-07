Davutoğlu'nun 'bildiri' açıklamasıyla tutarsızlığı da ortaya çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2016 yılında yayınlanan ''Barış Akademisyenleri bildirisi'' konusunda o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ters düştüğünü anlattı. Kayıtlar ise Ahmet Davutoğlu'nu yalanladı.

Kamuoyunda 'Barış Akademisyenleri bildirisi' olarak anılan ve 10 Ocak 2016'da yayınlanan, 1128 akademisyenin imza attığı bildiriye ilişkin düşüncelerini açıklayan Davutoğlu'nun sözleri tartışma konusu oldu.

Yeni partisiyle Ak Parti'den ayrı bir yol çizen Ahmet Davutoğlu, T24’ten Murat Sabuncu’ya önemli açıklamalarda bulundu. Çok sayıda konuya ilişkin düşüncelerini açıklayan Davutoğlu'nun 'Barış Akademisyenleri bildirisi'ne ilişkin tutarsız sözleri dikkat çekti. Zira Ahmet Davutoğlu'nun o dönemde vermiş olduğu tepkiyle bugün anlattıklarının birbiriyle çelişmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bu tavır yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu farklı çevrelere göz kırpıyor şeklinde yorumlandı. İşte Ahmet Davutoğlu'nun bildiri sonrası dönemde yaptığı konuşma;

''Bu bildiriye yansıyan provokatif dil, fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Zira ben bu bildiriyi, tek tek harfine, virgülüne kadar düşünerek okudum. Kafamı iki elimin arasına alarak bu bildiriye imza atan, bir kısmını da şahsen tanıdığım akademisyenlerin psikolojilerini anlamaya çalıştım. Büyük üzüntü, hicap duydum.''

''Demokratik hukuk devletinde yaşayan vatandaşlar olarak, aydınlar olarak böylesine tek yanlı, böylesine şiddet ve terörü mazur görüp, meşru düzeni korumaya çalışanları insafsızca eleştiren bir yaklaşımın nasıl sergilenmiş olduğunu ciddi bir şekilde hepimizin düşünmesi lazım.''

''Sayısız cinayet işleyen, kan döken terör örgütü için tek bir cümle kurmayan, korsan örgüt bildirilerine imza atan, devletin bölge halklarına katliam uyguladığından söz eden bildiri, hiçbir meşru, hukuki, insani mülahaza içermemektedir.''

''Net olarak soruyorum; Bildirinizde terör örgütünden tek bir kelime bahsetmiyorsunuz. Terör örgütünün bu eylemlerini benimsiyor musunuz? Dün gece 5 aylık bir bebeği katleden bu terör örgütünün eylemlerini benimsiyor musunuz? Benimsemiyorsanız yeni bir bildiriyle bunu açıklamanız lazım. Aydın olmak, demokrasiyi savunmak önce demokratik yöntemleri savunmakla olur.''