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İstanbul Şişli'de ünlü iş adamının oğlu yanlışlıkla öldürüldü

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Şişli'de dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu Emre T. M., Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili önünde, kendisini akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Akın K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İddialara göre, dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen M. ile Randolp W.M. çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Ağabeyi tarafından darp edilen Emre T.M., ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastaneye gelir gelmez bıçaklandı

Lise öğrencisi Emre T.M., ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada, çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın K. (22) tarafından bıçaklandı. Akın K.'nin akrabalar arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan kişiye benzeterek bıçakladığı Emre T.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Akın K., kısa süre içerisinde polis tarafından cinayette kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Akın K.'nin 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi.

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