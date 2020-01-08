Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye'nin ne zaman başlayacağını açıkladı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor Türkiye'nin ne zaman başlayacağı belli oldu. 'Gel Konuşalım' programında Survivor ile ilgili detayları anlatan Acun Ilıcalı, heyecanla beklenen yarışma programının şubat ayında ekranlarda olacağını duyurdu.

Ekranların sevilen yarışma programları arasında yer alan Survivor 2020 için İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığı duyuruldu.

Sahibi olduğu TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında konuşan Acun Ilıcalı, Survivor'la ilgili detayları dile getirdi. Başarılı televizyoncu, heyecanla beklenen yarışmanın şubat ayında ekranlarda olacağını duyurdu.

Uğur Pektaş Survivor 2020'de olacak mı?

Şubat 2020'de başlayacak 'Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu. Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle 2020 kadrosunda yer alacağını söyledi.

Sevilen yarışma, bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak.

Geçtiğimiz yıl Yusuf Karakaya şampiyon olmuştu

Geçtiğimiz yıl Türkiye- Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda, Yusuf Karakaya şampiyonluk ipini göğüslemişti.