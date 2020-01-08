Ali Babacan'ın başarısı AK Parti'ye bağlı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, siyasetteki yeni oluşumların başarısının AK Parti'ye bağlı olduğunu söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, AK Parti'nin kendi hikayesine dönmesi halinde ne Ali Babacan'ın ne de Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan karşısında şansı olmayacağını söyledi. AK Parti'nin toparlanması ve kendi seçmenine de dokunması gerektiğini belirten Özışık, Erdoğan'ın bu konuda gereken mesajı seçimler sonrası verdiğini anlattı.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun siyasi geleceği Haber Global'de masaya yatırıldı. Erdoğan Aktaş moderatörlüğünde Özlem Gürses, Dr. İbrahim Uslu, Hadi Özışık ve Hilmi Daşdemir'in katıldığı canlı yayında Gürses, siyasetin yeni dönemde dili ve yönteminin değişeceğini söyledi. AK Parti'nin yeni oluşumlar karşısında ciddi bir stratajisi olmadığını belirten Gürses'e itiraz ise Hadi Özışık'tan geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni oluşumlarla Millet İttifakı'nın güçleneceği yönündeki söylemlerine karşı Ali Babacan'ın ekibinin ittifakla değil millet iradesine güvendiklerine ilişkin sözler sarf ettiklerini belirten Özışık, her şeyin AK Parti'nin kendi hikayesine dönmesine bağlı olduğunu kaydetti.

İşte Özışık'ın o açıklamaları:

"CHP'yi yok sayıyorsan tamam o zaman rakibi Ali Babacan olur. Ben böyle düşünmüyorum. Ali Babacan'ın başarılı olması AK Parti'nin yeni dönemde 2023'e kadar özüne dönmesine bağlı ya da dönmemesine bağlı.

"Erdoğan uyardı, kalemini kırıp gönderdi"

Ali Babacan'ın başarılı olmasının tek bir yolu var. AK Parti'nin mevcut ya da geçmişte yaptığı hataları devam ettirmesi. Tayyip Erdoğan, defalarca hem seçim öncesi hem seçim sonrasın da hem de şu Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı'nın yapmış olduğu rezilliği de anlatarak kimse güç gösterisi yapmasın dedi. Hülagü Han mesajını verdi. Kibirden uzak durun dedi. Benim adıma kimse rajon kesmesin diyerek en sonunda da kalemini kırarım diyerek o rezil adamın kalemini de kırıp gönderdi.

"Başarısız 13 il başkanı istifa ettirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler sonrası teşekkür konuşması yaptığı balkon konuşmasında bir kez daha söyledi. İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesiyle ilgili biz gerekli mesajı aldık, kendimize çeki düzen vereceğiz, toparlayacağız. Şu ana kadar 13'e yakın il başkanı istifa ettirildi. Yani bayrak değişimi diyorlar ama başarısız olan il başkanları kibar şekilde görevden uzaklaştırıldı. Bu kongreye kadar 25 il başkanını bulacak.

"AK Parti'nin kendi hikayesine dönerse..."

Bu değişimler olursa, AK Parti kendi hikayesine dönerse, kendi hikayesi dediğim dokunmak. İnsanlardan uzaklaşmadan, kendi insanına da dokunmak. AK Partili gençlik de şikayetçi birtakım şeylerden. İmam Hatip işte Numan Kurtulmuş'un dediği cami cemaati AK Parti bunları kazanmazsa Ali Babacan başarılı olur ama toparlar ve özüne dönerse ne Ali Babacan'ın şansı olur ne de Davutoğlu'nun şansı olur."