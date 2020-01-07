Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a geldi. Vladimir Putin'i taşıyan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.
Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket eden Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Vladimir Putin'i taşıyan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.
Putin, 8 Ocak Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.