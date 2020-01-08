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İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü! 176 kişi hayatını kaybetti

İran'dan gelen son dakika haberine göre Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerden dolayı düştü. 176 kişi hayatını kaybetti.

Tahran İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

Teknik arıza deniyor

PS 752 sefer sayılı uçağın alev aldığı ve teknik sebeplerden ötürü düştüğü tahmin ediliyor. Tahran İmam Hümeyni Havalimanı Halka İlişkiler sorumlusu Ali Kashani uçağın Tahran'ın yaklaşık 60 km güneybatısındaki Parand yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Canlı hava trafiğini gösteren Flightradar24 sitesinde yerel saatle 5:15'te Kiev'e gitmek üzere kalkan uçağın, Parand yakınına kadar gidebilmiş olduğu görülüyor.

Uçak havada alev aldı

Sosyal medyada uçağın düşüş anına ait olduğu iddia edilen ancak doğrulanamayan görüntülerde, uçağın havada alev aldığı görülüyor.

"Sağ kurtulan yok"

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktan sağ kurtulan kimsenin olmadığını söyledi.

Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti. 

170 olarak açıklanan yolcu sayısı 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısı da 9 olarak güncellendi.

Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi  Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti.

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