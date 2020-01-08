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İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik balistik füze saldırısına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama! Her şey yolunda Haberin devamı. İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü! Uçakta bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ kurtulan kimsenin olmadığı açıklandı Haberin devamı. İran ABD'nin Irak'taki iki üssünü vurdu! 15 balistik füze fırlatıldı füzeli saldırılarda 80 Amerikan askerinin öldü. Haberin devamı.
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İran ABD üslerini balistik füzelerle vurdu! Trump'tan açıklama

İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik balistik füze saldırısına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump, "Her şey yolunda. Kayıplar değerlendiriliyor ve yarın sabah bir açıklama yapacağım" diyerek doğruladı.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası karşılıklı tehditler hayata geçirilmeye başlandı. Ortadoğu'yu adım adım savaşa götürecek gelişmeler yaşanıyor...

"Kayıplar değerlendiriliyor"

Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump, şunları kaydetti:

"Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz."

FAA'den İran ve bölgesindeki ABD uçaklarına sınırlama

Öte yandan yazılı bir açıklama yapan ABD Federal Havacılık İdaresi, ABD uçaklarının İran, Irak, İran Körfezi ve Umman Körfezi bölgelerindeki uçuşlarını "acil durum" sebebiyle geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

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