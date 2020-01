İran ABD üslerini balistik füzelerle vurdu! Trump'tan açıklama

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası karşılıklı tehditler hayata geçirilmeye başlandı. Ortadoğu'yu adım adım savaşa götürecek gelişmeler yaşanıyor...

"Kayıplar değerlendiriliyor"

Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump, şunları kaydetti:

"Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz."

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.