İran ABD üslerini vurdu! Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Savaş peşinde değiliz ancak...

ABD'nin General Kasım Süleymani suikastına misilleme geldi. İran, ABD'nin Irak'taki iki üssünü vurdu. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Savaş peşinde değiliz ancak kendimizi her türlü saldırıya karşı savunacağız." açıklaması yaptı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirilen suikasta Tahran Yönetimi'nden misilleme geldi.

"Şehit Süleymani” operasyonu

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, “Şehit Süleymani” adı verilen operasyonla İran'ın ABD'nin Irak'taki iki üssünü vurduğunu açıkladı. Başkent Bağdat yakınlarındaki Ayn el Esad Hava Üssü ve Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki Amerikan üssü, İran füzelerinin hedefi oldu.

"Korkakça saldıranların bulunduğu üssü vurduk"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise şu ifadelere yer verdi: İran, BM sözleşmesinin 51. maddesine uygun olarak kendini savunmak için uygun adımlar attı, vatandaşlarımıza ve üst düzey yetkililerimize korkakça saldıranların bulunduğu üssü vurdu. Savaş peşinde değiliz ancak kendimizi her türlü saldırıya karşı savunacağız.