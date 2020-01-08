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Neslihan Doğrusöz kimdir yaşı kaç erkek olmadan önceki hali olay

İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan ve yarışmanın ardından cinsiyet değiştirerek erkek olan Neslihan Doğrusöz, Doruk adını aldı. 33 yaşında olan Neslihan Doğrusöz aslen İstanbullu. Ameliyat sonrası birçok güzel kadınla sevgili olan Neslihan Doğrusöz'ün yeni sevgilisi Sevda Demirel oldu.

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Neslihan Doğrusöz, geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra erkek oldu ve Doruk adını aldı.  1987 yılında İstanbul'da doğdu. Yeni ismi ile Doruk Doğrusöz'ün Sevda Demirel ile sevgili olduğu iddia ediliyor.

Katıldığı moda programıyla ünlenen ve sonrasında cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek Neslihan olan adını Doruk Doğrusöz olarak değiştiren DJ, sporcu sevgilisinden ayrıldıktan sonra şarkıcı Sevda Demirel ile el ele görüntülendi. Dün rahatsızlanarak hastanelik olan çiftten Demirel, muhabirlerle sohbet ederken evlilik bombasını da patlattı.

Doruk'un bir fotoğrafına aşık oldum: Rahatsızlandığı için apar topar sevgilisiyle hastaneye giden Sevda Demirel, hastane önünde kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Uçankuş mikrofonlarına konuşarak ilişkisinden ve Doğrusöz'e nasıl aşık olduğunda bahseden Sevda Demirel, "Ben Doruk'un bir tane fotoğrafına aşık oldum. Fakat aşkımı ona hissettiremedim. Ben ilk defa böyle bir şey hissettim. Acayip bir enerjisi var ve çok yakışıklı" şeklinde konuştu.

Evliliğe yeşil ışık: Doruk Doğrusöz ise yeni ilişkisi hakkında "Her şey güzel gidiyor" dedi. Evlilik ile ilgili konuşan Doğrusöz "Neden olmasın" diyerek evlilik sinyalini verdi.

Sevda Demirel ile elele yakalanan Doruk Doğrusöz'ün eski sevgilisi ile ilginç bir açıklama yaptı.

Büşra Eyen, Doruk Doğrusöz ve Sevda Demirel daha önceden tanışıyorlardı. ‘Eleştiri’ yağmuruna tutulan Büşra ve Doruk’un ilişkilerinin en büyük destekçisi de Sevda Demirel’di. İkili el ele görüntülendikten sonra Seda Demirel, Büşra Eyen’e mesaj atarak birlikte olduklarını söyledi. Eyen de, “Mutluluklar, kafanıza göre takılın" dedi.

Neslihan Doğrusöz, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı İşte Benim İsimli yarışmada, dahil olduğu ilk gün jüri üyelerinden tam not alan ve hayatına dair söyledikleriyle iddialı bir rakip imajı çizen Neslihan Doğrusöz, reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyor.

2005 yılından bugüne moda dünyasının içerisinde yer alan Neslihan Doğrusöz, Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide görev aldı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Neslihan Doğrusöz, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşımlarında bulunuyor. Mesleğe bağlılığını “tutku” kelimesiyle tanımlayan Neslihan Doğrusöz, son günlerde yeni tarzıyla dikkat çekiyor.

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