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İran misillemesi sonrası gözler dolara çevrildi! 8 Ocak dolar kuru ne kadar?

İran, ABD üslerini 15 balistik füzeyle vurdu. İran-ABD gerilimi sonrası gözler dolar kurununa çevrildi. Dolar sabah saatlerinde 5.9734 lirayla önceki günkü seviyesine yakın başladı. Şimdilik İran'ın son hamlesi dolarda korkutan bir harekete yol açmadı.

Tüm dünya ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle başlayan İran ABD-gerilimine kilitlendi. İran gece saatlerinde ABD'ye misillemede bulunarak çok sayıda füzeyle ABD üslerini vurdu. Doruk noktasına ulaşan gerilim sonrası gözleri kura çevirdi. 

Dolarda son durum

Şimdilik bir hareket yaşanmadı

Dolarda ise şimdilik çok sert bir hareket yaşanmadı. Dünü 5.9714'ten kapatan dolar/TL yeni güne de 5.9734'ten başladı. 

Gözler Ortadoğu'da

Bugün piyasaları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak. Tüm gözler Ortadoğu'da alevlenmeye başlayan bu yeni savaşta olacak.

Altında son durum

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