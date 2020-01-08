Roma transferlere kaynak yaratmak için Cengiz'i satmak istiyor

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma, Cengiz Ünder'i satıp transfer için kaynak yaratmak istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma, Cengiz Ünder'i satıp transfer için kaynak yaratmak istiyor. Roma, bunun için bir FIFA menajerini çağırarak Cengiz Ünder'e alternatif bir ismi kulübe getirmesini istedi. Teknik direktör Paulo Fonseca sağ kanatta Nicolo Zaniolo'yu tercih ederken, Cengiz Ünder'in geride kalan maçlarda sadece 283 dakika görev alabilmesi de 22 yaşındaki oyuncuyu gözden düşürdü.

Halihazırdaki sözleşmesini Haziran 2023'e kadar uzatan Cengiz Ünder, sakatlıklarla da boğuşmasına karşın; Roma, Cengiz'in satışından kazanılacak parayla kadrosuna da güçlendirmeye çalışacak. Bunun için de Inter'den Matteo Politano ile birlikte, Fiorentina'dan Gaetano Castrovilli'yi de listesine aldı. Sarı Kırmızılılar, Politano için Inter'le anlaşamadığı takdirde, Castrovilli'ye yönelecek.