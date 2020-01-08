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Ayew'in hesabı hacklendi: Fenerbahçe'ye dönüyorum

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Ayew'in hesabı hacklendi. Korsanlar, Andre Ayew adına paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de en çok eleştirilen isimlerinden olan Andre Ayew, siber korsanların hedefi oldu.

Swansea City forması giyen Ganalı futbolcunun kişisel Instagram hesabını hackleyen korsanlar, Andre Ayew adına paylaşımda bulundu.

"Swansea City'de çok sıkıldım dönüyorum''
Fenerbahçe logosunun yer aldığı söz konusu paylaşımda, "Swansea City'de çok sıkıldım. Havası bunalttı. Fenerbahçe'ye dönüyorum." ifadeleri kullanıldı.

Geceye damga vurdu
Andre Ayew'in hacklenen hesabından yapılan bu paylaşım geceye damga vurdu.

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