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Özbekistan ekonomisi 2019’da yüzde 5,5 büyüdü

Özbekistan'da Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) geçen sene yüzde 5,5 artış kaydetti.

Özbekistan Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019’da ülkede GSYH bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artarak 58,3 milyar dolar oldu.

Bu dönemde sanayi sektörü yüzde 6,4, inşaat sektörü yüzde 11,8, hizmetler sektörü ise yüzde 6,1 artarken, kişi başı GSYH, 2019'da yüzde 13,6 artarak 1741 dolar oldu.

 Geçen sene ülkedeki yıllık enflasyon ise yüzde 15,2 olarak gerçekleşti.

2018’de Özbekistan'ın GSYH'si yüzde 5,1 artışla 407,5 trilyon soma ulaşırken sanayi üretimi yüzde 10,6, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 0,3, inşaat sektörü yüzde 9,9, hizmetler sektörü yüzde 5,4'lük artış göstermişti.

Özbekistan hükümeti, 2019'da GSYH'nin ortalama yüzde 5,4 artmasını öngörürken, Dünya Bankası, ülkenin GSYH'sinin 2019'da yüzde 5,5 artış göstereceği tahmininde bulunmuştu.

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