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Seri'den Fatih Terim'e: Memnun değilseniz giderim

Olympique Lyon'un talip olduğu Jean Micheal Seri, Fatih Terim'e ''Memnun değilseniz giderim'' dedi. Terim ise oyuncusundan kalmasını istedi.

L'equipe'e göre Olympique Lyon, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in performansından memnun kaldığı Jean Micheal Seri'yi gündemine aldı.

Fulham ile görüştüğü iddia edildi
Fransa temsilcisinin 28 yaşındaki futbolcu için Fulham ile görüştüğü iddia edildi. Fildişi sahilli oyuncunun uzun süreli sözleşme beklentisi ile devre arasında gelen teklifleri değerlendirmek istediği belirtildi.

Transfere onay çıkmayabilir
Haberde Seri'nin performansından memnun olan Galatasaray'ın transfere onay vermeyebileceğine vurgu yapıldı. 

''Memnun değilseniz giderim''
Olympique Lyon'un talip olduğu Jean Micheal Seri, Fatih Terim'e ''Memnun değilseniz giderim'' dedi. Terim ise oyuncusundan kalmasını istedi.

Sarı-kırmızılı formayla 18 maçta görev yapan Seri, 1 gol ve 2 asist üretti.

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