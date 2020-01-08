İran Türkiye'ye de saldırabilir mi İran Devrim Muhafızları'ndan korkutan açıklama

ABD ve İran arasında resmen savaş başladı İran ABD üssünü vurdu. Operasyon sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan korkutan bir açıklama geldi. ABD'nin müttefik ülkelerinden birinden saldırı olursa bizim hedefimiz olur uyarısı yapıldı. Eğer ABD İncirlik üssünü kullanmaya kalkarsa İran bu durumda Türkiye'ye de saldırabilir.

Dünya bu sabah büyük bir savaşa uyandı. ABD ve İran arasında resmen savaş başladı. ABD'nin Irak üssünde onlarca askerin öldürüldüğü konuşuluyor. Saldırı sonrası arka arkaya açıklamalar geldi. İran Devrim Muhafızları da yazılı br açıklama yaptı. ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıklandı.

Açıklamanın en can alıcı kısmı ise ABD'nün müttefiklerine yönelik kısmı oldu. İran Devrim Muhafızları “ABD'nin tüm müttefik ülkelerini uyarıyoruz, eğer İran üslerine o ülkelerden bir saldırı başlatılırsa o ülkelerin üsleri de bizim hedefimiz olacaktır'' uyarısında bulundu.Türkiye de ABD'nin müttefiklerinden bir tanesi ve İncirlik'te ABD'nin üssü var. ABD İncirlik üssünü kullanmaya kalkışırsa Türkiye de İran'ın hedefi haline gelebilir.

ABD'nin en yakın ve önemli üslerinden biri Türkiye'deki İncirlik üssü

ABD'nin bölgedeki en önemli üslerinden biri Türkiye'deki İncirlik Üssü...ABD bu üssü kullanmaya kalkarsa Türkiye İran'ın hedefi haline gelebilir.

İncirlik üssü

İncirlik Hava Üssü yönetimi ve denetimi TSK’da olan, NATO’nun önemli bölgesel bir depo üssü. Adana’ya 10 km uzakta bulunan üs, Akdeniz’e 56 km uzaklıkta. Türk Hava Kuvvetleri 10. Ana jet üssü ve ABD hava kuvvetleri 39. Ana jet üssü burada görev yapıyor. Bu üs İran'a çok yakın olduğu için olası bir saldırının hedefi haline gelebilir.

ABD'nin hangi ülkelerde üsleri var?

Washington bölgedeki üslerine güveniyor. İran'ı üsleriyle adeta kuşatma altına alan ABD, 11 ülkedeki üslerinden doğrudan müdahale etme imkanına sahip. Ortadoğu'daki Arap ülkelerinin hemen hemen tamamında ABD'nin askeri üsleri bulunuyor. Bu ülkeler de İran'ın batı sınırında yer alıyor. Irak, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ABD askeri üslerinin olduğu ülkelerden bazıları. 11 Eylül'ü bahane ederek Afganistan'ı da işgal eden ABD, İran'ı doğudan da kuşatmış bulunuyor. Afganistan'ın dışında Pakistan'da da ABD üsleri yer alıyor. İran'ın kuzeyinde yer alan bölgede de ABD üsleri bulunuyor. Kırgızistan ve Tacikistan ABD askeri üslerinin bulunduğu ülkeler. İran'ın canını sıkan batısındaki askeri üslerden bazıları da Türkiye topraklarında bulunuyor.

İŞTE ABD'NİN BÖLGEDEKİ ÜSLERİ

Karadan karaya balistik füzeyle vuruldu

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Çok daha sert ve ezici karşılık veririz

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu. Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

Yazılı açıklama yapıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

Bölgemizden çekilin uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sarallah Karargahı Komutan Vekili İsmail Kevseri, ABD'nin bölgeden çekilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde Washington'un her adımına karşılık vereceklerini söyledi.İran medyasına göre, ABD üslerine düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yapan Kevseri, "Yapmayacağımız bir şeyi söylemeyiz. Bu gece atılan adım başlangıçtı. ABD'liler bölgeyi terk etmeleri gerektiğini bilmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD'yi rahat bırakmayacağız

ABD'li yetkililere, Donald Trump'ın İran'a yönelik eylemlerini durdurması için baskı yapma çağrısında bulunan Kevseri, "Aksi halde onların bölgedeki güçleri zarar görür. Attıkları her adıma karşılık verileceğini bilmelidirler. ABD bölgeyi terk etmelidir. ABD'yi rahat bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgemizden defolun

ABD'nin yaptırım listesindeki İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ise Irak'taki hava üslerine yönelik balistik füze saldırısına ilişkin Twitter hesabından "sert intikam" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Bölgemizden defolun" ifadesine yer verdi.

Balistik füzeyle vuruldu

Öte yandan İran devlet televizyonu, ABD üslerinin Irak sınırı yakınlarındaki Kirmanşah kentinden fırlatılan katı yakıtlı "Fatih" füzeleriyle vurulduğunu duyurdu.Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.