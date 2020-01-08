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DÜNYA

İran'dan ABD'nin Irak'taki üssüne ikinci saldırı dalgası

İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu.

ABD'li askeri yetkili, "Bölgedeki güçlerimizi, ortaklarımızı ve müttefiklerimizi korumak için her türlü önlemi alacağız." ifadelerini kullandı.

PENTAGON: "VERECEĞİMİZ KARŞILIĞI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Pentagon, saldırılar sonrasında “Şu an durumu ve vereceğimiz karşılığı değerlendiriyoruz.” açıklamasını yaptı.

Pentagon, "ABD personelini korumak için gerekenleri yapacağız." dedi.

BAE'DEN ABD F-35'LERİ HAVALANDI

ABD Savunma Bakanı Esper ve Dışişleri Bakanı Pompeo ve Genelkurmay Başkanı, Beyaz Saray'a geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden, ABD'ye ait 6 adet F-35 havalandı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirecek.

ABD Savunma Bakanlığı, “Şu ana kadar gelen bilgiler, İran’ın başlattığı saldırı sonrasında sadece Iraklı güvenlik güçlerinin kayıplar verdiğini gösteriyor." açıklamasını yaptı.

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