İran'dan ABD'nin Irak'taki üssüne ikinci saldırı dalgası

ABD'li askeri yetkili, "Bölgedeki güçlerimizi, ortaklarımızı ve müttefiklerimizi korumak için her türlü önlemi alacağız." ifadelerini kullandı.

PENTAGON: "VERECEĞİMİZ KARŞILIĞI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Pentagon, saldırılar sonrasında “Şu an durumu ve vereceğimiz karşılığı değerlendiriyoruz.” açıklamasını yaptı.

Pentagon, "ABD personelini korumak için gerekenleri yapacağız." dedi.

BAE'DEN ABD F-35'LERİ HAVALANDI

ABD Savunma Bakanı Esper ve Dışişleri Bakanı Pompeo ve Genelkurmay Başkanı, Beyaz Saray'a geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden, ABD'ye ait 6 adet F-35 havalandı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirecek.

ABD Savunma Bakanlığı, “Şu ana kadar gelen bilgiler, İran’ın başlattığı saldırı sonrasında sadece Iraklı güvenlik güçlerinin kayıplar verdiğini gösteriyor." açıklamasını yaptı.