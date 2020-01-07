POLİTİKA

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a geldi. Putin'i taşıyan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket eden Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Vladimir Putin'i taşıyan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Putin, 8 Ocak Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.

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