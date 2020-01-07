Vali Yerlikaya paylaştı! Türk polisinin yürekleri ısıtan görüntüsü

Motosikletli kuryenin yanı başında ona eskortluk eden ekip otosu ve motosiklet daha sonra gözden kayboldu. Bir başka araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntü günün en çok izlenenleri arasına girdi.

Kendisi de bir motor tutkunu olan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından motosikletli kuryenin çetin geçen kış şartlarında trafikte nasıl ilerlediğini gösteren bir paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya paylaşımına, "Bu video bana da bir anımı hatırlattı. Atatürk (Nurdağı) Viyadüğü'nde motosikletimle fırtınanın ortasında kalmışken, bir tır aynı polislerimizin yaptığı gibi bana yardım ederek rüzgara karşı set olmuştu. Motorcular bilir bu hareketin kıymetini. Polislerimizi tebrik ediyorum." notunu düştü.