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Kayseri'de polisten vatandaşa darp iddiası

Kayseri'de bir grup polisin, kamyon şoförünü aracından indirip darbettiği iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanma geldi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın paylaştığı videoda, polislerin bir vatandaşı darbettiği iddiası yer aldı. Yalım, Twitter'daki paylaşımında; "Kayseri’de 38 A 5411 plakalı ekibin vatandaşa yaptığı rezillik.." ifadeleri yer aldı.

EMNİYET YALANLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü ise MOBESE görüntülerini yayınladı ve konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında, “Kayseri ili Melikgazi ilçesi Metro kavşağında bir grup polisin kamyoncuyu yol ortasında darp ettiği” şeklinde yapılan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin “analog ve elektronik takograf cihazının kullanımı başlıklı” geçici 3.maddesi ile ilgili olarak, 06.01.2020 tarihinde Kayseri ili Melikgazi ilçesi Metro kavşağında kamyon ve tır sürücüleri tarafından uygulamaya karşı yapılan protestoya katılan bir kamyon sürücüsünün aracını durdurup aracından çıkarak yola yatmak suretiyle yolu trafiğe kapatmak istemesi üzerine trafik görevlilerimiz tarafından şahsa kesinlikle herhangi bir hakaret, darp ve şiddet eyleminde bulunulmamıştır. Şahıs ikna edildikten sonra hastaneye götürülmüş, hastanede düzenlenen sağlık raporunda da kesinlikle darp/cebir vs. söz konusu olmadığı görülmüştür."

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