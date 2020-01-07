Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Süleymani'nin cenazesi, Başkent Tahran'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kirman'a gönderildi. Cenaze sabah saatlerinde Kirman Havalimanı'na ulaştı.

35 ölü 48 yaralı var

Kirman'da cenaze töreninin yapılacağı alanda şehir merkezinden ve çevre bölgelerden çok sayıda katılım gerçekleşti. Katılımın büyük olması sebebiyle büyük bir izdiham çıktı. Anadolu Ajansı izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiğini 48 kişinin yaralandığını duyurdu..