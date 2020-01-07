Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın tahliye anı kamerada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti.

Görüntülerde çamura saplanan uçaktan yolcuların indiği, itfaiyenin ise uçağın yanına hızla geldiği görülüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı, havalimanı uçuşlara kapatıldı.

SABİHA GÖKÇEN SAAT 15:00'E KADAR SEFERLER İPTAL EDİLDİ

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz." dedi.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmadığını ve gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

Pegasus Havayolları'ndan Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçağın inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (7 Ocak 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."

İSTANBUL HAVALİMANI YÖNLENDİRİLEN UÇAKLAR İÇİN HAZIR

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması ve pistin kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. İstanbul Havalimanı'nın yönlendirilen uçaklar için yeterli kapasiteye sahip olduğu öğrenildi.