POLİTİKA

Mustafa Destici'den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu çıkışı: Onu Clinton yanılttı!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, ABD'li mevkidaşı Hillary Clinton tarafından yanıltıldığını söyledi.

Söz konusu döneme dair eleştirilerde bulunan Mustafa Destici, “ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Davutoğlu Dışişleri Bakanı olduğunda çok görüşmeleri oldu. O dönemki Dışişleri Bakanımızın (Davutoğlu) Clinton tarafından yanıltıldığını ve kendi hain emelleri gösterilmeyerek sanki Suriye’de işlerin o dönem ki Libya gibi kolayca halledilebileceği ve Esad kolaylıkla gidebileceğine dair fotoğraflar ve planlar gösterdiler. Maalesef o dönemki iktidarımız buna inandılar. Daha sonra gördüler durum öyle değil. Türkiye’ye bunun çok ağır bir faturası oldu. Hem mülteciler hem de PKK’nın varlığı noktasında” şeklinde konuştu.

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