Mustafa Destici'den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu çıkışı: Onu Clinton yanılttı!

Söz konusu döneme dair eleştirilerde bulunan Mustafa Destici, “ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Davutoğlu Dışişleri Bakanı olduğunda çok görüşmeleri oldu. O dönemki Dışişleri Bakanımızın (Davutoğlu) Clinton tarafından yanıltıldığını ve kendi hain emelleri gösterilmeyerek sanki Suriye’de işlerin o dönem ki Libya gibi kolayca halledilebileceği ve Esad kolaylıkla gidebileceğine dair fotoğraflar ve planlar gösterdiler. Maalesef o dönemki iktidarımız buna inandılar. Daha sonra gördüler durum öyle değil. Türkiye’ye bunun çok ağır bir faturası oldu. Hem mülteciler hem de PKK’nın varlığı noktasında” şeklinde konuştu.