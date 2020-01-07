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Ahmet Kural ve Murat Cemcir kar topu savaşında kahkahaya boğdular!

Yeni filmleri Baba Parası'nın galası için Eskişehir'e giden Ahmet Kural ve Murat Cemcir, yağan karı görünce araçlarından inerek kart topu oynadı.

En son çektikleri filmin galasına katılmak üzere Eskişehir'e gelen Murat Cemcir ile Ahmet Kural, yılın ilk kar sevincini şehir merkezi girişinde bulunan bir parkta yaşadı. Parkta kardan adam yapan bir aile ile kartopu oynayan çocukları şaşırtan iki ünlü, fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

"Kendi karımı kendim yerim"

İki ünlü oyuncuyu karşılarında gören vatandaşlar büyük sürpriz yaşadı. Murat Cemcir'in Ahmet Kural'ı üşürken görmesi üzerine 'kar ye üşümezsin' demesiyle Kural'ın 'kendi karımı kendim yerim' diye cevap vermesi gülüşmelere neden oldu. Fotoğraf çektiren iki ünlü ardından çocuklarla birlikte kartopu savaşı yaptı. Ayrıca ünlü ikili yılın ilk karının tadına bakmayı da ihmal etmedi.

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