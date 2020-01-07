Burak Yılmaz'dan Arda Turan açıklaması

Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Beşiktaş’ta Kaptan Burak Yılmaz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bugün ilk antrenmanına çıktığını söyleyerek sözlerine başlayan Burak, “Tatilde de sürekli çalışıyordum. Fenerbahçe maçında ufak bir sakatlığım olmuştu ama bugün ilk antrenmanımı yaptım. Her şey yolunda. Çok şükür iyiyim, inşallah bundan sonra bir sakatlık olmadan devam edeceğimi düşünüyorum” dedi.

“Beşiktaş’ın Arda tasarrufu varsa, benim devreye girmeme ihtiyaç yok”

Başakşehir’den ayrılan Arda Turan’ın, Burak Yılmaz vasıtasıyla Beşiktaş’a geleceği yönündeki haberlerle ilgili de konuşan başarılı futbolcu, “Arda ile sürekli konuşuyorum. Böyle haberler nasıl çıkıyor bunu bilmiyorum. kulübümüzün Arda ile ilgili bir tasarrufu varsa Burak Yılmaz'a ihtiyacı yok. Böyle haberlerin çıkması, başkanımıza hocamıza ve Arda'ya saygısızlık. Beşiktaş istiyorsa zaten gereğini yapar. Bilmiyorum, böyle bir gündemin olmadığını düşünüyorum. Arda'nın da gönlünü ve kalbini biliyorum. Allah inşallah onun gönlüne göre verir” dedi.

Arda Turan’la ilgili sorulan bir soruyu daha yanıtlayan Burak, “Arda Turan ile alakalı açıklamaları görünce gerçekten üzülüyorum, içim cız etmiyor değil. Yaklaşık 3 sene önce ülkenin en önemli markasından bahsediyorum. Arda'nın hataları vardır ama biraz da biz elinden tutup ‘hadi oğlum gel’ demedik. Yardım etmeye dayalı, aslında böyle yardımsever insanlarız. Neden Arda'ya karşı böyle davrandık bunu da bilmiyorum. Arda'ya karşı bir atak olduğunu söylemiyorum ama dediğim gibi yemem yediririm, içmem içiririm mantığı Türk insanının fıtratında vardır. Arda ile alakalı haberleri görünce üzülüyorum. Çok karakterli bir adamdır, düzgündür, güçlüdür, buralardan çıkacağını inanıyorum. Sahada başarılı olmaya ihtiyacı var. Sahada başarılı olunca bunlar ortadan kalkacaktır” ifadelerini kullandı.