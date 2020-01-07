MEDYA

İran'dan ABD'ye yeni tehdit! Azı dişini çekeceğiz

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Ortadoğu'da sular ısınmaya devam ediyor. İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in temsilcisi Seyyid Hasan Amuli sonyaptığı açıklamada "ABD'nin azı dişini çekeceğiz." dedi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran ve ABD arasındaki gerginlik iyice artarken dünya ülkeleri de buna sessiz kalmayarak tepkilerini dile getiriyor.

İran bir yandan ABD'den intikam alma planları yaparken bir yandan da ABD başkanı Donald Trump da açıklamalarına devam ediyor. İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in temsilcisi Seyyid Hasan Amuli'de son yaşanan gelişmelerle ilgili CNN Türk televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Amuli'nin yaptığı açıklamada ABD'ye çok şiddetli karşılık verceğiz dedi ve ekledi: 

"Kasım Süleymani terörün karşısında durdu ve DEAŞ'a karşı mücadele etti. Hakikati bilseler ona şehit derler. DEAŞ bütün İslam ülkelerine bela oldu ve ABD'nin terörizm fikrini dünyaya yaydı. 

ABD'nin azı dişini çekeceğiz

Eğer biz ABD'ye gerekli cevabı vermezsek ABD daha cüretkar olacak. Bir sonraki hedefleri belki bizim daha üst düzey komutanlarımız olacak. Bu yüzden ABD'ye ceza vermemiz gerekiyor. ABD'ye çok güçlü bir şekilde cevap vereceğiz, ABD'nin azı dişini çekeceğiz.

Biz açık savaşıp intikam alacağız

ABD korkak bir şekilde komutanımızı öldürdü, vurkaç taktiğiyle ona kıydı. Biz böyle yapmayacağız, açık savaşacağız. Açık bir intikam alacağız ve bu medyaya açık bir eylem olacak."

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