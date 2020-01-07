DÜNYA

Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreni

Kasım Süleymani'nin defin işlemi, cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü ve yaralıların olmasından dolayı ertelenmesi, akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreninde yaşananları getirdi.

İRAN kendi içinde Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreninden sonra en büyük 2. cenaze törenini gerçekleştirdi...ABD'nin füze saldırısı sonucu ölen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, cenaze töreninde izdihamdan dolayı facia yaşandı.

İran'ın Kirman şehrinde cenaze töreni öncesi Süleymani'nin cesedinin bulunduğu tabuta daha yakın olmak isteyenlerin çıkardığı izdiham sonucu 40 kişi hayatını kaybederken, 213 kişi de yaralandı.

Bugün defnedilmeyecek
Kasım Süleymani'nin defin işlemi yaşanan ölümler nedeniyle başka bir güne ertelendi.

İran'da bu tarz vakalar ilk değil
Geçmiş tarihlere baktığımızda ülke için önemli olduğu düşünülen isimlerin cenaze törenlerinde yaşanan izdiham sonucu, birçok kişi yaşama veda etmişti.Bunlardan ilk akla gelen ise 3 Haziran 1989  tarihinde vefat eden Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreninde yaşananlar..

Cesedi çırılçıplak ortada kaldı
Ayetullah Humeyni'nin cenazesinde ise cesedi sevenleri tarafından tabutundan çıkarılmış, kefeninden bir parça alayım diyen insanlar uluorta dini lideri çırılçıplak bırakmışlardı.Cenaze töreninde yaşanan izdiham sonucu ölü ve yaralılar da vardı.

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