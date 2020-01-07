Kasım Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi

İRAN kendi içinde Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreninden sonra en büyük 2. cenaze törenini gerçekleştirdi...ABD'nin füze saldırısı sonucu ölen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, cenaze töreninde izdihamdan dolayı facia yaşandı.

ran'ın Kirman şehrinde cenaze töreni öncesi Süleymani'nin cesedinin bulunduğu tabuta daha yakın olmak isteyenlerin çıkardığı izdiham sonucu 40 kişi hayatını kaybederken, 213 kişi de yaralandı.

Bugün defnedilmeyecek

Kasım Süleymani'nin defin işlemi yaşanan ölümler nedeniyle başka bir güne ertelendi.

İran'da bu tarz vakalar ilk değil

Geçmiş tarihlere baktığımızda ülke için önemli olduğu düşünülen isimlerin cenaze törenlerinde yaşanan izdiham sonucu, birçok kişi yaşama veda etmişti.Bunlardan ilk akla gelen ise 3 Haziran 1989 tarihinde vefat eden Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreninde yaşananlar..