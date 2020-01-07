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Aylar sonra sahneye çıkan İntizar Arap prensden gelen hediyeyi reddetti

2019 yılında annesini kaybeden İntizar, büründüğü sessizliğini geçtiğimiz akşam verdiği konser ile bozdu. 3 saat sahnede kalan İntizar, sahne öncesi bir Arap prensinden gelen hediyeyi kabul etmedi.

Annesinin ölümünün ardından konserlerine ara veren İntizar, Cumartesi akşamı Etiler'de sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatan İntizar, ismi gizli tutulan bir Arap prensinden gelen hediyeleri geri çevirdi.

Üç saat aralıksız konser performansı tadında unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan İntizar, son albümü 'Konu Sen Olunca'nın sevilen şarkıları ile açılış yaptı. Kendi yazdığı şarkılarının yanı sıra Ahmet Kaya'dan Neşet Ertaş'a kadar farklı türlerden oluşan repertuvarından eserler de yorumladı.

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