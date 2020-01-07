GÜNCEL

Hadi Özışık: Ali Babacan'ın başarısı AK Parti'ye bağlı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, siyasetteki yeni oluşumların başarısının AK Parti'ye bağlı olduğunu söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, AK Parti'nin kendi hikayesine dönmesi halinde ne Ali Babacan'ın ne de Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan karşısında şansı olmayacağını ifade etti.

AK Parti'nin toparlanması ve kendi seçmenine de dokunması gerektiğini belirten Özışık, Erdoğan'ın bu konuda gereken mesajı seçimler sonrası verdiğini anlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi
Ali Babacan'ın başarısı AK Parti'ye bağlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson telefonda görüştü
NATO Irak'taki askeri personelinin yerini geçici olarak değiştirdi
Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları belli oldu
Kaset kumpası davasında önemli gelişme
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi
60 saniyede bugün (7 Ocak 2020)
Hac kura sonuçları açıklanıyor Diyanet TC ile hac kura sonucu sorgulama
Aylar sonra sahneye çıkan İntizar Arap prensden gelen hediyeyi reddetti
Atiye dizisindeki sevişme sahnesiyle gündem olan Melisa Şenolsun'dan olay pozlar
e okul VBS e okul öğrenci girişi yap 2020 ekranı açıldı
Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreni
ALES başvuruları ne zaman ÖSYM ALES sınavı takvimi hazır