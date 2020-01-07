Hadi Özışık: Ali Babacan'ın başarısı AK Parti'ye bağlı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, AK Parti'nin kendi hikayesine dönmesi halinde ne Ali Babacan'ın ne de Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan karşısında şansı olmayacağını ifade etti.

AK Parti'nin toparlanması ve kendi seçmenine de dokunması gerektiğini belirten Özışık, Erdoğan'ın bu konuda gereken mesajı seçimler sonrası verdiğini anlattı.