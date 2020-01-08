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İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'den ABD'ye bir uyarı daha

Anadolu Ajansı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD'nin her türlü yeni adımında "daha ezici ve kesin bir karşılık vereceklerini" söyledi.

İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerini balistik füzelerle vurmasının ardından İran ordusunun en tepesinde bulunan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri açıklama yaptı.

Bakıri, İran tarafından Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bunun Süleymani'nin öldürülmesine karşılık İran silahlı kuvvetlerinin gücünün küçük bir göstergesi olduğunu belirterek, "ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici ve kesin bir karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. 

ABD yöneticilerinin, "dünyanın geniş bir coğrafyasına yayılan İran'ın gücünü anlamalarının ve bu konuda ilkeli bir tutum benimsemelerinin zamanının geldiğini" savunan Bakıri,  ABD'nin, en kısa sürede ordusunu bölgeden çıkarması gerektiğini bildirdi.

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