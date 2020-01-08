İran'ın saldırısı sonrası Donald Trump kurmaylarını acil toplantıya çağırdı

İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esad ve Erbil üslerine yönelik balistik füzelerle başlattığı saldırı haberlerinin hemen ardından Ulusal Güvenlik Konseyi Beyaz Saray'da toplandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esad ve Erbil üslerine yönelik balistik füzelerle başlattığı saldırı haberleri üzerine kurmaylarını acil toplantıya çağırdı.

Kalın dosyalarla geldiler

Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanı sıra Beyaz Saray'a gelen Savunma Bakanı Mark Esper'in elinde kalın bir dosya olduğu bilgisi Amerikan medyasına yansıdı.

Diğer yandan Pence'in ofisi, Başkan Yardımcısının, söz konusu saldırılar hakkında Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

Pentagon, iki üsse 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıklamıştı.