İran'ın '80 ABD askeri öldürüldü' iddiasına ABD'den açıklama geldi

İran, ABD'ye ait Irak'taki askeri üslere füze saldırısı gerçekleştirdi. İran devlet televizyonu, en az 80 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD'li yetkil, CNN'e yaptığı açıklamada bu iddiayı yalanladı.

İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırıda elde edilen ilk bilgilere göre ABD tarafından hayatını kaybeden olmadığını söyleyen Amerikalı yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili incelemenin devam ettiği bilgisini paylaştı.

"Askeri personel sığınaklara girdi"

Başka bir Amerikalı yetkili de ordunun saldırılardan önce uyarıldığını ve askeri personelin sığınaklara girdiğini aktardı.

'80 ABD'li öldürüldü' denildi

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, füzelerin üsteki hassas ve hayati noktalara isabet ettiği, en az 80 ABD askerinin hayatını kaybettiği, birçok insansız hava uçağının, helikopterin ve askeri teçhizatın ciddi hasar aldığını iddia etmişti.

Öte yandan İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV ise 80 ABD askerinin öldürüldüğü iddiasını doğrulatamadığını kaydetmişti.