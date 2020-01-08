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Cristiano Ronaldo'ya yeni ünvan

Juventus, Cagliari'yi 4-0 yenerken; Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı diğer golün de asistini yaptı. Ronaldo, Alexis Sanchez'in ardından Premier League, La Liga ve Serie A'da hat-trick yapan 2. oyuncu oldu.

İtalya Ligi'nde son 8 yılın şampiyonu ve bu sezon da zirvenin favorisi Juventus, Cagliari'yi 4-0 yendi. Merih Demiral'ın ilk yarının sonlarındaki bir kafa şutunun direkten döndüğü maçta Siyah Beyazlılar sonuca 2. yarıda gitti.

Cristiano Ronaldo, Ragnar Klavan'ın büyük hatasını iyi değerlendiren Ronaldo, takımını 1-0 öne geçirdi. Marko Rog'un Dybala'ya ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Ronaldo, farkı 2'ye çıkardı. Portekizli, Gonzalo Higuain'in golünün asistini yaparken; maçta son sözü de kendisi söyledi.

Kariyerinde 56. hat-trick'i yapan 34 yaşındaki oyuncu, 2008'de Real Madrid'den 100 milyon Euro'ya Juventus'a geldiğinden bu yana en skorer dönemine imza attı.

Son 5 lig maçında da gol kaydeden Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla 2. üçlemesini gerçekleştirdi. Geçen sezon Atletico Madrid'i 2-0'ın rövanşında 3-0 yendikleri Şampiyonlar Ligi son 16 turunda takımının sayılarını kaydetmişti.

Ligde ilk üçlemesini gerçekleştiren Ronaldo; Şilili Alexis Sanchez'in ardından İngiltere, İspanya ve İtalya Ligi'nde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.

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