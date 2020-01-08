Vladimir Putin Türkiye'ye geldi! ABD İran gelişmelerini otelden takip ediyor

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin dün gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la TürkAkım projesinin açılışını yapmak üzere İstanbul'a geldi. ABD İran arasındaki gerilimi Beşiktaş'ta kaldığı otelden takip ettiği biliniyor.

Bugün Türkiye ve Rusya ilişkilerini enerji alanınında en ileri seviyeye taşıdığı bilinen TürkAkım projesinin açılışı İstanbul'da yapılacak. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak.

Uluslararası güncel sorunlar müzakere edilecek

İki devlet liderinin ikili görüşmelerinde de çok önemli mevzuların ele alınacağı biliniyordu. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere 8 Ocak Salı günü İstanbul’a çalışma ziyaretinde bulunacağı kaydedilmişti.

Ayrıca iki liderin bir araya geleceği belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Rus-Türk iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Suriye ve Libya’daki durum dahil uluslararası güncel sorunların müzakere edilmesi planlanıyor" ifadesi kullanılmıştı.

Putin İstanbul'a gelmeden önce Suriye'de Beşar Esad'la görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım’ın açılışı için Türkiye’ye gelmesinden hemen önce Suriye’yi ziyaret etti. Putin, Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad ile bir araya geldi. Putin'in İstanbul'a gelişi öncesinde böylesine kritik bir ziyaret düzenlemesi dikkat çekti. Özellikle Şam Emevi Cami'den verilen fotoğraf çeşitli yorumlara sebep oldu.

Putin İstanbul'a geldi ama...

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Ortadoğu'da yükselen tansiyon da masaya yatırılacak konular arasındaydı. Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin ziyareti öncesi MİT Başkanı Hakan Fidan ve İran Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüşmüş, tansiyonun düşürülmesi için adımları ele almıştı. Erdoğan ve Putin'in Ortadoğu'daki son durumun da değerlendirmesini yapması beklenirken sabah dünya büyük bir gelişme ile uyandı.

İran ABD üssünü vurdu

İran'ın ABD'ye misilleme saldırısı gündeme bomba gibi düştü. İran ABD'nin Irak'ta bulunan üssünü vurdu. Ardından İran televizyonlarında 80 ABD'linin saldırıda öldüğü duyuruldu. ABD devlet başkanı Donald Trump'tan ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten açıklama geldi. Zarif savaş taraftarı olmadıklarını ve bunun misilleme olduğunu söyledi. Dünya bu olaya kilitlendi. Piyasalar alt üst oldu. Altın ve petrol fiyatları fırladı.

Gözler Putin-Erdoğan görüşmesinde

Bütün bu gelişmeler ışığında iki önemli devlet liderinin görüşmesine yeni gelişmeler eklenmiş olup görüşmenin sonucu bekleniyor. Vladimir Putin kaldığı otelden sıcak gelişmeleri takip ediyor.