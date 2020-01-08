Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar AK Parti MYK'da söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında Libya'da Türk askerinin savaşmayacağını eğitim vereceğini söylerken, ABD-İran gerilimiyle ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında ağırlıklı olarak dış politika ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi. Basına kapalı düzenlenen toplantılara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Toplantıdan yansıyanları Hürriyet'ten Gizem Karakış aktardı.

"İLK SEVKİYATTA 35 PERSONEL GİTTİ"

Libya tezkeresiyle ilgili bilgilerin verildiği toplantıda bu ülkeye ilk sevkıyatta 35 personelin gittiği belirtildi. Libya’ya giden personelin koordinasyon görevini üstleneceğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye koordinasyonu üstlenecek. Asker savaşmayacak. Daha sonra gidecek askerler de orada herhangi bir çatışmaya girmeyecek. Yalnızca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin bizden talebi doğrultusunda askerlerimiz hükümete bağlı güçlere eğitim verecek. Suriye’deki gibi olacak. Askerlerimiz orada koordinasyonu sağlayacak” dedi.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ABD’nin İranlı General Kasım Süleymani’yi öldürmesi oldu. Erdoğan’ın bu konuda özetle şu değerlendirmeleri yaptığı öğrenildi:

"BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAYIN"

“İran Türkiye’ye karşı da mezhepçi ve ırkçı bir politika izliyor. Bu da Türkiye’nin çıkarlarına aykırı. Suriye’deki kanlı savaşın bu boyutlara ulaşmasında İran’ın çok ciddi vebali var. İran’ın açıklamalarını da doğru bulmuyoruz. Ama bu Amerika’nın haklı olduğunu da göstermez. Asla İran’ın ikinci Suriye olmasını istemiyoruz. Orta yolu bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. İkisinin de haklı, haksız olduğu yerler var. Biz her iki tarafa da ‘Bölgenin istikrarsızlaştırılmaması’ telkininde bulunuyoruz. Biz diyoruz ki, ‘Bölgeyi istikrarsızlaştırmayın’. Gerginliğin tırmanmasını istemiyoruz. Bölgede sıcak çatışma doğru değil, sıcak çatışma istemiyoruz. İran’ın bölgedeki tavrı bölge içinde değerlendirilmeli. Bu ülkenin bölgenin kendi şartları ve gerçekleri içerisinde dizginlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Diplomasiyi önceleyen bir anlayışla sürece müdahil olacağız.

SÜLEYMANİ’YE SUİKAST

Süleymani’nin öldürülmesi planlı bir suikast. Bizim böyle bir suikastı tasvip etmemiz mümkün değil. Bizi o akşam Sayın Trump aradı, görüşmemiz çok iyi geçti. Telefonu kapattım, 4-5 saat sonra Kasım Süleymani’yi öldürüyorlar. Şok oldum. Trump ile daha yeni konuşmuştum, ‘Her şey yolunda’ demişti. Belki Trump’ın da bundan haberi yok. Bilmiyoruz.”

KANAL İSTANBUL İÇİN YERLİ OTOMOBİL ÖRNEĞİ

Erdoğan, ayrıca “Kanal İstanbul projesi anlatılmadı. Yerli otomobilin başarısını tüm Türkiye gördü. Toplumun her kesiminden alkış aldı. Kanal İstanbul’u anlatırken yerli otomobili örnek alın” dedi.

"KILIÇDAROĞLU GİBİ BANA ‘TEK ADAM’ MI DİYORSUN YANİ..."

Toplantıda AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in yeni atanan il başkanları ile ilgili sunumu sırasında esprili bir sohbet yaşandı. Erdoğan, Kandemir’in sunumu sırasında her bir atamayı “Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla atanmıştır” diyerek açıklayınca, “Niye bana yıkıyorsun, tek başına mı atıyorum ben il başkanlarını? Sen benim önüme getiriyorsun, ben çoğunu tanımıyorum bile. İstişare yapıp atıyoruz. Kılıçdaroğlu gibi bana ‘tek adam’ mı diyorsun yani” diyerek espri yaptı.

Erdoğan, yeni atanan il başkanlarının çoğunluğunun mühendis olduğunun dikkatinden kaçmadığını da belirterek, “Erkan Bey kendiniz gibi mühendisleri atamışsınız” dedi. Kandemir de “Avukat lobisini kıralım istedik” diye yanıt verdi.