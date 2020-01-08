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Uzaydan gelen radyo sinyallerinin kaynağı belirlendi

2018 senesinde keşfedilen tekrarlı radyo sinyallerinin nereden geldiği belirlendi.

Kanada’da yer alan British Columbia Üniversitesi’nden bilim insanları, CHIME (Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi) isimli  interferometrik radyo teleskobu ile 2018 yılında keşfedilen tekrarlı radyo sinyalleri ile ilgili en çok merak edilen soru sonunda yanıt buldu. 
  
CNN International'da yer alan habere göre, sinyallerin kaynağının Dünya'ya 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki FRB 180916 galaksisinden geldiği belirlendi. 

Fast Radio Burst (FRB) ilk defa 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti. 


  
Ancak FRB'lerin tam kaynağını belirlemek oldukça güç. CHIME tarafından FRB 180916'dan geldiği belirlenen sinyaller bugüne kadar kaynağı belirlenen ikinci FRB olarak kayıtlara geçti. 

CHIME tarafından yapılan keşfin en dikkat çeken yanı ise FRB 180916'nın gezegenimize daha önce FRB kaynağı olarak belirlenen bölgeden 7 kat daha yakın olması. 
  

Uzmanlar bu sayede astronomların FRB 180916'yı ve tespit edilen FRB'yi daha detaylı inceleme şansı olacağı görüşünde. 
  

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